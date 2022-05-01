- Haberler
- Gündem Haberleri
- Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10.069 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Sonuçlar, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
- 01.05.2022 - 16:18
- Güncelleme : 01.05.2022 - 16:22
2022 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
"10 bin 69 hekim 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı"
Koca'nın açıklaması şöyle:
"2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 10.069 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilenlerin sayısı 2021’in ilk döneminde 5.029’du. Sonuçlar, hepimize hayırlı olsun."
Sonuç sayfası: 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları