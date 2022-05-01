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    Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10.069 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Sonuçlar, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
    • 01.05.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 16:22
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    Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı

    2022 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

    "10 bin 69 hekim 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı"

    Koca'nın açıklaması şöyle:

    "2022 1. Dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. 10.069 hekim gerekli başarıyı göstererek 39 uzmanlık dalında eğitim almaya hak kazandı. Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilenlerin sayısı 2021’in ilk döneminde 5.029’du. Sonuçlar, hepimize hayırlı olsun."

    Sonuç sayfası: 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları

    Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı #1

    Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı #2


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