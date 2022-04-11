Tır şoförleri kaçak göçmenler için 5 bin euro ceza ödüyor

Tır şoförleri kaçak göçmenler için 5 bin euro ceza ödüyor

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen tırlara kaçak olarak giren mülteciler yüzünden şoförler, 5 bin euro ceza ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ihraç yükünü taşıyan tırlar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda zaman zaman 20 kilometreyi aşan kuyruklarda, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise tır parklarında günlerce bekliyor.

Tır sürücüleri, özellikle Bulgaristan ve Sırbistan'da keyfi trafik cezaları ile araçlarının brandalarını kesip gizlice binen kaçak göçmenler nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Bulgaristan'da kendisinden rüşvet istenilen, vermeyince tokat atılan tır şoförü Muhsin Kazan, Sofya Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

"Göçmenler yüzünden 5 bin euro ceza ödüyoruz"

Çıkış için sıra bekleyen tır şoförü Muhsin Kazan'a, Kapıkule'den Transport Dünyası Uluslararası Şoförleri Derneği destek verdi.

DHA'ya konuşan Dernek Başkanı Hakan Yücel, tır sürücülerinin yaşadığı sorunları dikkat çekti.

Yücel, Türk tır şoförlerinin Bulgaristan'da rüşvetin yanı sıra yol ücretlendirme sistemi olan 'BGtoll' ile 383 euro cezaya maruz kaldıklarını söyledi.

Türk tır şoförlerinin araçlarına gizlice binen göçmenler nedeniyle de Hırvatistan'ın Bajakovo Sınır Kapısı'nda 5 bin euro ceza ödemek zorunda kaldığını söyleyen Yücel, sorunların çözümü için yetkililerden yardım istedi.

"Manevi tazminat davası açacağız"

Transport Dünyası Uluslararası Şoförleri Derneği Başkanı Hakan Yücel, Muhsin Kazan'ın tokatlanmasının ardından Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e olayı intikal ettirdiklerini belirterek, "Olayın takibinde bize avukat listesi gönderdiler. Avukat listesiyle beraber davamızı açacağız ve manevi tazminat davası açılacak. Bu konu hakkında son olsun. Pasaportumuzun yerlere atılması, insanlarımızın tokatlanması, Türk'e vurulmuş bir utançtır. Bu utancı biz, bu dava karşılığında geri almak için var gücümüzle sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

Edirne'de tır şoförlerinin mülteci problemi VİDEO



"Biz de ağır işçi olmak istiyoruz"

Türk şoförlerinin Kazan'ın yaşadığı darp sorunu gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını söyleyen Yücel, "Herhangi bir transport polisi çevirir, rüşvet veririz. Hangara almakla tehdit eder ve senden rüşvet alır. Ya rüşvet vereceksin ya da araçtaki yükler inecek. 'BGtoll' dediğimiz, bir yol ücretlendirmesi birimi var.

Bu kurumda, kameranın bir tanesi bir aracı okumadığı zaman 383 euro, kartla çekimde 406 euro şoförlere yansıtılan ceza var. Şoför ne kazanıyor ? Bir servisin harcırahını orada bıraktığı zaman, taşıma şoförü zor durumda. Bu zor durumun da sonun başlangıcı olmasını istemiyoruz. Devlet büyüklerimizden ricada bulunuyoruz. Biz de ağır işçi olmak istiyoruz." dedi.

Bulgar polisinin saldırdığı şoför ifade verdi

Tır şoförü Muhsin Kazan'ın Bulgar polisi tarafından tokatlandığı anların DHA tarafından haber yapılmasının ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğü'ne, genel nitelikteki suçların olası bileşimi hakkında veri oluşturmak için bir inceleme yapması talimatını verdi. Talimat üzerine Sofya Emniyet Müdürlüğü tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve hakkında soruşturma başlattı.

Kazan, Almanya'ya tekstil ürünü götürmek için yeniden yola çıkarken, davet edildiği Sofya Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verecek. Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden tercüman aracılığıyla telefon edildiğini belirten Kazan, "Görüşmek istediklerini, polislerin açığa alındığını, işlerine son verildiğini, emeklilik tazminatları ve hiçbir şeylerini alamayacaklarına dair açıklama yaptılar.

Ben de arkamda Sofya Büyükelçiliği'nin olduğunu, onların nezaretinde geleceğimi söyledim. Emniyette ilk önce bizim yollarda çektiğimiz çilelerden bahsedeceğim.

Ondan sonra polisin önce bana ceza yazmak istediğini, sonra cezadan vazgeçip rüşvet istediğini ama arabamda kamera olduğunu ve video çektiğini söyleyeceğim.

Bana haksız yere dayak atıldığını, gururumun incindiğini, dünyaya rezil olduğumu dile getireceğim. Hakkımı da sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

"Minibüslerle göçmen taşıyorlar"

Tır şoförü Hüsnü Demirezer ise Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na minibüs ile kaçak göçmen taşındığını iddia etti.

Demirezer, göçmen korkusu ile şoförlerin uyuyamaz hale geldiğini belirtirterek, "Otoban üzerinde insanlar minibüslerle kaçak göçmen taşıyorlar. Tırların olduğu bölgeye geliyorlar, orada dağılıyorlar.

Kimlerin arabasına binip, kimin başını yakacaklar? Hamzabeyli bölgesinde minibüslerle insan taşıyorlar. Biz korkumuzdan arabamızda uyku uyuyamıyoruz, sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.















