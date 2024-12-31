Tır şoförleri, yeni yılı Kapıkule'de karşıladı

DHA

Türkiye’den aldığı ihracat yüklerini Avrupa’nın farklı ülkelerine ulaştırmak üzere Edirne’deki sınır kapılarına gelen tır şoförleri, yılın son gününü yine yollarda karşıladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda sıraya giren sürücüler, yeni yılı ailelerinden uzakta, tatlı bir hüzünle karşılamanın zorluklarını dile getirdi.

"25 YILDIR YOLLAR EVİM OLDU"

Norveç'e yük taşıyan tır şoförü Ayhan Tüfekçioğlu, yıllardır yolların onun evi olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

25 yıldır uluslararası taşımacılık yapıyorum. Artık bayram, seyran bizim için sıradan oldu çünkü sürekli yoldayız. Herkes sevdikleriyle vakit geçirirken biz direksiyon başındayız. Çocuklardan, torunlardan uzakta olmak çok zor. Torunum dünyaya geldi ama henüz gidip göremedim. Hasreti ancak görüntülü aramalarla gidermeye çalışıyoruz. İşimizi seviyoruz, mecburen çalışıyoruz. Burada diğer şoför arkadaşlarla çay, kahve içip sohbet ederek yılbaşını geçiriyoruz ama evin yerini hiçbir şey tutmaz.

"HASRET YOL ARKADAŞIMIZ OLDU"

Mersin’den aldığı yükü Letonya’ya götürmekte olan Ediz Ölçer ise hasretin yol arkadaşları olduğunu belirtti:

Yollarda olmak çok zor, hasret hep içimizi yakıyor. Ekmek parası için sevdiklerimizden uzak kalıyoruz. Ben Hataylıyım ve depremi de yaşadım. Çocuklarımı, ailemi çok özlüyorum. Tek tesellimiz, telefonla görüntülü görüşerek bir nebze de olsa özlem gidermek. Ama yüz yüze olmak başka bir duygu. Çocuklar babalarını, ailem ise beni çok özlüyor. Buradan tüm sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum, onları çok seviyorum.

Zorlu şartlara rağmen işlerinin başında olan tır sürücüleri, sevdiklerinden uzakta geçirdikleri her yolculuğun, memlekete döndüklerinde ayrı bir anlam kazandığını belirtiyor.