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Tır ve kamyonların İstanbul'a girişleri yasaklandı

Tır ve kamyonların İstanbul'a girişleri yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını duyurdu.