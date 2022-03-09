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    Tır ve kamyonların İstanbul'a girişleri yasaklandı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını duyurdu.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 23:37
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    Tır ve kamyonların İstanbul'a girişleri yasaklandı

    Vali Yerlikaya: "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."

    İstanbul DHA

     


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