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Tır ve kamyonların İstanbul'a girişleri yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını duyurdu.
- DHA
- 09.03.2022 - 23:37
Vali Yerlikaya: "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."
İstanbul DHA