Tiryakilere üzücü haber! Alkol ve sigarada ÖTV artışı için oran geldi... Enflasyonun açıklanmasının ardından yeni değerlendirmeler ortaya çıktı. Buna göre alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinin otomatik olarak ilk altı aylık ÜFE artış oranında yüzde 14,82 olarak zamlanması bekleniyor.

ensonhaber.com

Sigara tiryakilerini derinden yaralayacak bir gelişme daha yaşandı...

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı.

Buna göre enflasyon yıllık bazda 38,21 aylık bazda ise 3,9 olarak belirlendi.

Enflasyonun ardından gözler gelecek olan zamlara çevrildi.

Gözden Kaçmasın TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı Haberin Detayları

Alkol ve tütün ürünlerine zam

Bu zamlardan biri de tütün ve alkol ürünlerine uygulanacak olarak görülüyor.

Enflasyon rakamlarının belli olması sonrasında sigara ve alkole gelecek olan zam hesaplandı.

Yüzde 14,82 zam

Hesaplara göre, ürünlerin ÖTV'si otomatik olarak ilk altı aylık ÜFE oranında, yüzde 14,82 olarak güncellenecek.

En ucuzu 37, en pahalısı 43 TL olmuştu...

Bir diğer yandan haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu.

PM grubunun ardından 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara gelmişti.