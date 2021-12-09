Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bu sabah başladı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

İşçi ve işveren tarafından pazarlık sürecindeki ilk rakamların telaffuz edilmesi beklenirken, konuyla ilgili ilk açıklama Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi.

TİSK BAŞKANI: ON BİNLERCE VERİ İNCELENİYOR

Toplantı öncesi konuşarak bu sürecin kendileri için oldukça önemli olduğunu vuruglayan Akkol, "Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan asgari ücret açıklaması ViDEO



"HIZLI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.