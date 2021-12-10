TİSK'in yeni asgari ücret teklifi 3 bin 500 oldu

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3 bin 500 TL teklif ettiklerini söyledi.

Türkiye asgari ücret gündemine kilitlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı da dün yapıldı.

Toplantının ardından devlet, işçi ve iş veren temsilcileri kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, açıklamalarda bulundu. "Buradaki parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Eski formüle göre hesapladığımızda, 2 bin 979 ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK, bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak buluyor." dedi.

Sürecin başındaki açıklamaların beklentiyi yükseltmiş olması nedeniyle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) bu teklifi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTILAR

Konfederasyon bu tepkilerin ardından yazılı bir açıklama yaparak söz konusu rakamı kendilerinin söylemediklerinin altını çicerek, "Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır." dedi.

"EN AZ 3 BİN 500 TL TEKLİF ETTİK"

Son olarak TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Akkol, asgari ücret için 3 bin 100 lira teklif etmediklerini, işverenin fedakarlık yapacağını, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz” diyen sendika başkanı, en az 3 bin 500 lira teklif ettiklerini ifade etti.