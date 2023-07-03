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24 TV'deki her yayında çarpıcı başlıklarla dikkat çeken 'Arafta Sorular' programı, sanattan siyasete birçok ismi ağırlıyor.

Gündeme ve dünyaya dair her şeyin konuşulduğu programın bu haftaki konuğu, usta tiyatrocu Zihni Göktay oldu.

Esra Elönü'nün konuğu olan Göktay, soruları yanıtlarken ders niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Göktay, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci hakkında şöyle konuştu:

Geçenlerde şöyle bir laf attım, Avrupa Birliği'ne girsek ne olur girmesek ne olur. Evet girsek kazancımız olur. Ama almazlar. Ben bunu böyle biliyorum. Çünkü neden almaz biz Müslümanız. Bir gece içinde 85 milyon kişi için şu karar alınsa; 'biz ülke olarak olduğumuz gibi Hristiyan oluyoruz.' Bütün dünyaya haber salsak ertesi sabah biz Avrupa Birliği'ndeyiz, öğleyi bulmaz. Kişisel görüşüm sağ duyum kuvvetlidir. Allah esirgesin böyle bir şey olmasın da böyle bir şeyden girmiş olmayalım.