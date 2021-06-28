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    Tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..

    Yeni dönemde tiyatroların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Tiyatro izlemeyi özleyen vatandaşlar alınan kararları merak ediyor. Peki, tiyatrolar açıldı mı? Hangi kurallar kaldırıldı? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 13:10
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    Tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta başında yaptığı açıklama ile, 1 Temmuz itibarıyla normalleşmenin başlayacağını belirtmişti.

    İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

    Genelge kapsamında, tiyatroların açılıp açılmayacağı cevap buldu. Peki, tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..

    TİYATROLAR AÇILDI MI?

    İçişleri Bakanlığı1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyi yayımladı.

    Genelgeye göre tiyatrolarla ilgili kararlar şu şekilde;

    Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema ve tiayrto salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

    Tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri.. #1

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