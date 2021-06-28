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Tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..

Tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..

Yeni dönemde tiyatroların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Tiyatro izlemeyi özleyen vatandaşlar alınan kararları merak ediyor. Peki, tiyatrolar açıldı mı? Hangi kurallar kaldırıldı? İşte detaylar..