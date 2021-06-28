- Haberler
- Gündem Haberleri
- Tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..
Tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..
Yeni dönemde tiyatroların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Tiyatro izlemeyi özleyen vatandaşlar alınan kararları merak ediyor. Peki, tiyatrolar açıldı mı? Hangi kurallar kaldırıldı? İşte detaylar..
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 13:09
- Güncelleme : 28.06.2021 - 13:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta başında yaptığı açıklama ile, 1 Temmuz itibarıyla normalleşmenin başlayacağını belirtmişti.
İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
Genelge kapsamında, tiyatroların açılıp açılmayacağı cevap buldu. Peki, tiyatrolar açıldı mı? 1 Temmuz tiyatro faaliyetleri..
TİYATROLAR AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgeyi yayımladı.
Genelgeye göre tiyatrolarla ilgili kararlar şu şekilde;
Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema ve tiayrto salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.