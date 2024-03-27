TKP'li genç Hamza Dağ'a oy vereceğini söyledi: İlk kez duyuyorum... Türkiye Komünist Partili olduğunu söyleyen bir genç, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda karşılaştığı Hamza Dağ'a oy vereceğini söyledi. Dağ ise, "CHP’li çok duydum, İyi Partiden de duydum da TKP’den ilk kez duyuyorum" yorumunda bulundu.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ, İzmirlilerin kalbine girmek için canla başla çalışıyor.

Şehri karış karış dolaşarak vatandaşlarla buluşan Dağ'a İzmirlilerin ilgisi ise yoğun.

Öyle ki yıllardır CHP tarafından yönetilen İzmir'de vatandaşlar, hizmet görememekten şikayetçi.

İzmir'de Hamza Dağ fırtınası: Kemeraltı Çarşısı'nı dolaştı

Yolların bozukluğu, İzmir Körfezi'ndeki koku sorunu, Basmane Çukuru, ulaşım çilesi ve diğer birçok sorun, İzmirlileri canından bezdirdi.

Hal böyle olunca Hamza Dağ da İzmirlilerin sorunlarına çare olmak için sürdürdüğü çalışmalarında son olarak tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı dolaştı.

"TKP'li genç oyunu vereceğini söyledi: CHP’li çok duydum, İyi Parti'den de duydum da TKP’den ilk kez duyuyorum"

Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç, Hamza Dağ’a ilk defa AK Parti’ye oy vereceğini söyledi.

Gencin bu sözleri üzerine ise, Dağ, “CHP’li çok duydum, İyi Parti'den de duydum da TKP’den ilk kez duyuyorum.” yorumunda bulundu.