Yerel seçimlere sayılı günler kala aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bu kapsamda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, Maçoğlu'nun yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağını aktardı.
Yarkadaş, daha önce de Maçoğlu’nun İstanbul ya da İstanbul’un bir ilçesinden aday olabileceğini belirtmişti.
"Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olacak"
TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında kulis bilgilerini aktaran Yarkadaş, "2 ay önce Pınar Işık Ardor’un öğlen programına Sinan Burhan ile katıldığımızda bir kulis verdim. Dedim ki 'Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen İstanbul’dan bir ilçeden ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan aday olacak.' Ama bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Şu an çok netleşmiş bir durum değil dedim. 'Türkiye İşçi Partisi’nden de olabilir Türkiye Komünist Partisi’nden de olabilir' dedim. Çünkü Türkiye İşçi Partisi de bununla ilgili çalışmalar yaptı, niyetliydi. Bu tabii kamuoyunda o zaman çok tartışıldı. Fatih Mehmet Maçoğlu büyük bir ihtimalle Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun çatısı altında Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olacak." dedi.
Çalışmalar yapıldı: En yüksek dönüş Kadıköy'den çıktı
Maçoğlu'yla ilgili İstanbul ve İzmir'de bir araştırma yapıldığını da sözlerine ekleyen Yarkadaş, çalışmada en yüksek dönüşün Kadıköy'den geldiğini duyurdu.
Maçoğlu'nun adaylığının yakın zamanda açıklanacağını da vurgulayan Yarkadaş, "Benim edindiğim bilgi bu çalışma yarın ya da öbür gün tamamlanıyor ve Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen perşembe günü Türkiye Komünist Partisi’nin Kadıköy adayı olarak açıklanacak." şeklinde konuştu.
Barış Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndaki arkadaşlarla konuştuğumda şu bilgiyi edindim; bir, Fatih Mehmet Maçoğlu için İstanbul’un 5 ilçesi İzmir’in 2 ilçesinde kamuoyu araştırması yapılmış. En yüksek dönüş yüzde 65 ile Kadıköy’den, yüzde 63’de Bakırköy’den olmuş. Ben bu bilgiyi veren arkadaşlara dedim ki 'Yüzde 65 Kadıköy’den dönüş ne demek?' Bir araştırmada İstanbul’da 4 bin 500 kişi 'Eğer Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy’den aday olursa hem oy veririm hem destek veririm' demiş. Bu da yüzde 65’e tekabül ediyormuş. Benim edindiğim bilgi bu, çalışma yarın ya da öbür gün tamamlanıyor ve Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen perşembe günü Türkiye Komünist Partisi’nin Kadıköy adayı olarak açıklanacak. Aday olarak açıklandığında eğer Türkiye İşçi Partisi de oradan bir aday çıkartırsa -ki TİP’in de böyle bir niyeti vardı- bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 'Ben nasıl olsa orayı kazanıyorum' deme rahatlığının olmaması gerekir."
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