TL mevduata dönüşüm tebliğinde değişiklik

Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşümüne ilişkin tebliğde yapılan değişiklikle, şirketler ve kurumlar da döviz hesaplarından TL hesabına geçiş yapabilecek.

Merkez bankası tarafından verilen döviz hesaplarının Türk lirası mevduatına dönüşüm esaslarında değişiklik tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Tebliğin amacının yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.

6 AY VEYA 1 YIL VADE OLACAK

Aynı Tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklendi.

Bankalar ve Merkez Bankası'nın belirlediği mali kuruluşlar uygulamadan yararlanamayacak. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli mevduat hesabı açabilecek. Dolar, Euro ve sterlin cinsindeki döviz hesapları ile katılım hesapları Türk Lirası'na dönüştürülebilecek.

Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtildi.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.