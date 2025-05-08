TMSF, Bellona Mobilya'nın satışını gerçekleştirdi

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), dev satışı gerçekleştirdi...

TMSF, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satış ihalesini yaptı.

8 MİLYAR 100 MİLYON TL'YE ALINDI

TMSF'nin 2016 yılında yönetimini devraldığı Bellona Mobilya, bayilerinin ortaklık kurarak oluşturduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL'ye satın alındı.

TMSF'den yapılan açıklamada, "Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir." denildi.

BEDELİ 7 MİLYAR OLARAK BELİRLENMİŞTİ

İhalede muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenmişti.

REKABET KURUMU ONAYLAYACAK

TMSF, ihalede uygun teklif veren yatırımcıların Rekabet Kurumu izin süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

İSTİKBAL MOBİLYA'NIN SATIŞI DA GÜNDEMDE

TMSF'nin elinde bulunan bir diğer büyük mobilya markası İstikbal Mobilya'nın da yakın zamanda satışa çıkarılması bekleniyor.

Geçmişte Boydak Holding’in bünyesinde yer alan Bellona ve İstikbal markaları, FETÖ bağlantıları nedeniyle 2016 yılında TMSF’ye devredilmişti.

Bu devralma sürecinin ardından her iki markanın geleceği TMSF’nin yönlendirmeleri ile şekilleniyor.

FETÖ'NÜN GÜDÜMÜ ALTINDAYDI

1995 yılında Boydak Holding tarafından kurulan Bellona, İstikbal ve Mondi ile birlikte grubun mobilya markalarından biri olarak faaliyet gösterdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kayyuma devredildi.

2016 yılında TMSF yönetimine geçen holdingin ismi, Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

SAHİPLERİ CEZA ALDI

Yargıtay, Boydak Holding’in eski yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Eski CEO Memduh Boydak, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, yargı sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, TMSF yönetimindeki 35 şirkette sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararını da onayladı.