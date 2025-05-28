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Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor...

Bu kapsamda da Papara'ya dün yasa dışı bahis operasyonu yapılırken, 13 kişi ise gözaltına alındı.

13 kişinin gözaltına alınıp, 10 şirkete kayyum atanan operasyonun ardından da bugün, Papara'dan bir açıklama geldi.

Şirket, Merkez Bankası'nın ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olduğu açıklamasında bulundu.

"GEÇİCİ GÜNLÜK LİMİTLER UYGULANACAK"

Papara'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.



İlgili Kurumlarla eş güdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

MERKEZ BANKASI DA DÜN BİR AÇIKLAMA YAYINLADI

Merkez Bankası, Papara'ya yönelik yürütülen soruşturma hakkında yazılı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada şöyle denildi: