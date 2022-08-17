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    TOBB Başkanı: Vakıf üniversitelerini tercih eden öğrencilere destek verilecek

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vakıf üniversitelerini tercih eden öğrencilere destek verileceğini açıkladı.
    • 17.08.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:53
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    TOBB Başkanı: Vakıf üniversitelerini tercih eden öğrencilere destek verilecek

    TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı TOBB'un merkez binasında gerçekleştirildi.

    TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının gündeminde vakıf üniversitelerinin ücretleri yer aldı.

    "Üniversitelerimizde doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı"

    Toplantıda konuşma yapan TOBB Başkanı, "Barajların kaldırılması kontenjanları olumlu etkiledi. Bu sene üniversitelerimizde doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı. 850 bin aday, üniversitelere yerleşti. Bu önemli başarının ardında ihtiyaç ve planlamanın doğru vizyonla değerlendirilmesi yatıyor. YÖK Başkanımızın burada katkısı çok büyük." ifadelerini kullandı.

    TOBB Başkanı: Vakıf üniversitelerini tercih eden öğrencilere destek verilecek #1

    "Yükseköğretim sektörünün her zamankinden çok desteğe ihtiyacı var"

    Hisarcıklıoğlu, "2022, bizler için zor bir yıl oldu ve olmaya devam ediyor. Bu noktada yükseköğretim sektörünün her zamankinden çok desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

    TOBB Başkanı: Vakıf üniversitelerini tercih eden öğrencilere destek verilecek #2

    "Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize destek verilmesi kararlaştırıldı"

    Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu: "Bu yıl kontenjanlarındaki doluluk ve yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı."

    TOBB Başkanı: Vakıf üniversitelerini tercih eden öğrencilere destek verilecek #3

     


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