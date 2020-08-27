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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile kararın yürürlüğe girmesiyle Sarınay, 2012 yılında profesör olarak atandığı üniversitede 8 yıl sonra rektör olarak görev yapacak.