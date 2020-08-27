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    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile kararın yürürlüğe girmesiyle Sarınay, 2012 yılında profesör olarak atandığı üniversitede 8 yıl sonra rektör olarak görev yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 09:23
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    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı

    Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Prof. Dr. Yusuf Sarınay, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar, bugün yürürlüğe girdi.

    AYNI ÜNİVERSİTEDE REKTÖRLÜK

    2012 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih bölümüne profesör olarak atanan Prof. Dr. Sarınay, aynı üniversiteye 8 yıl sonra rektör oldu.

    Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir?

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı #1

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı #2

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