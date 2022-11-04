TOGG, 0'dan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'u ilk kez deneyimleyen kişileri kayda aldı. 0'dan 100'e saniyeler içerisinde çıkan aracın basınç hissini yaşayanların tepkisi dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Cumhuriyet'in 99'uncu yılında seri üretime geçti.

Milli gurur olarak nitelendirilen TOGG için meraklı bekleyiş başladı.

Fiyatı henüz belirlenemeyen TOGG için, vatandaşlar şimdiden sıraya girdi.

Son teknoloji özelliklerle donatılmış TOGG'un bir teknoloji harikası olduğu vurgulanıyor.

0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aracın 4.8 saniyede 0'dan 100' çıkabildiğini deneyimleriyle gözler önüne serdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından TOGG ile gezdirdiği kişilerin tepkilerini paylaştı.

Bir anda yüksek hıza ulaşabilen araçta, 'geriye basma' hissini yaşayanların şaşkınlıkları dikkat çekti.

Mustafa Varank, TOGG'u ilk kez deneyimleyen kişileri kayda aldı ViDEO

Tepkiler gündem oldu

Aracı deneyimleyen CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün "İnanmıyorum ya, şaka mı?" tepkileri viral olurken, diğer kişiler de, "Korkmuyorum demiştim, "Bu kadar beklemiyordum", "Performansını gerçekten gördük" şeklinde yorum yaptı.