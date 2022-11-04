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    TOGG, 0'dan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor

    TOGG, 0'dan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'u ilk kez deneyimleyen kişileri kayda aldı. 0'dan 100'e saniyeler içerisinde çıkan aracın basınç hissini yaşayanların tepkisi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:34
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    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Cumhuriyet'in 99'uncu yılında seri üretime geçti.

    Milli gurur olarak nitelendirilen TOGG için meraklı bekleyiş başladı.

    Fiyatı henüz belirlenemeyen TOGG için, vatandaşlar şimdiden sıraya girdi.

    Son teknoloji özelliklerle donatılmış TOGG'un bir teknoloji harikası olduğu vurgulanıyor.

    0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aracın 4.8 saniyede 0'dan 100' çıkabildiğini deneyimleriyle gözler önüne serdi.

    Bakan Varank, Twitter hesabından TOGG ile gezdirdiği kişilerin tepkilerini paylaştı.

    Bir anda yüksek hıza ulaşabilen araçta, 'geriye basma' hissini yaşayanların şaşkınlıkları dikkat çekti.

    Mustafa Varank, TOGG'u ilk kez deneyimleyen kişileri kayda aldı ViDEO

    Tepkiler gündem oldu

    Aracı deneyimleyen CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün "İnanmıyorum ya, şaka mı?" tepkileri viral olurken, diğer kişiler de, "Korkmuyorum demiştim, "Bu kadar beklemiyordum", "Performansını gerçekten gördük" şeklinde yorum yaptı.

    TOGG, 0 dan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor #1

    TOGG, 0 dan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor #2

    TOGG, 0 dan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor #3

    TOGG, 0 dan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor #4


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