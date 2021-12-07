TOGG ABD'de fuarda yer alacak

Yerli otomobil, Las Vegas'ta Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de görücüye çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayarken, görücüye de çıkıyor.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.

LAS VEGAS'TA DÜZENLENECEK

Söz konusu paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız." ifadeleri yer alırken; fuar Las Vegas'ta düzenlenecek.

GELECEK YIL İLK MODEL BANTTAN İNECEK

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.