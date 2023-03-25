TOGG araç sayısını artırdı! T10X adedi 12 binden 20 bine çıkarıldı Togg, 7 günde ise 100 bin ön sipariş barajını geçmesi üzerine çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg satışa çıktı.

Ön siparişleri alınan araçlar için farklı şehirlere deneyim merkezleri kuruldu.

Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilgi devam ediyor...

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

7 günde 100 bin sipariş aldı

İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş alan Togg, 7 günde ise 100 bin ön siparişe ulaştı.

27 Mart'ta sona erecek ön sipariş sürecinin ardından, 28 Mart'ta çekiliş yapılacak ve Togg sahipleri belli olacaktı.

Sipariş adedi 20 bine çıkarıldı

Bunun üzerine yeni bir açıklama geldi.

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını açıkladı.

2023 yılı toplam T10X teslimat adetinin ise 20 binden 23 bine yükseltildiği belirtildi.

Çekiliş tarihi bir gün ileriye alındı

Bir diğer yandan çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Ön sipariş süreci

Ön siparişe açıldığı ilk dakikadan bu yana büyük bir ilgi gören Togg'un elde ettiği ön sipariş rakamları şu şekilde:

İlk 4 saat: 7 bin 734

İlk 24 saat: 22 bin 150

İlk 3 gün: 41 bin

İlk 7 gün: 100 bin