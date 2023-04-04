Togg Azerbaycan'da! Aliyev yerli otomobili teslim aldı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerli otomobil Togg'u Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan teslim alan ikinci kişi oldu.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yola çıktı.

Togg’un ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

Çekilişe 177 binden fazla başvuru yapıldı.

İlk siparişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti.

İlk iki araç Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi

Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan yerli üretim araçların ilk ikisi, Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildi.

Aliyev'de teslim alan ikinci kişi oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Togg'un anahtarını Aliyev'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

"Togg"un üretimini kutlayan Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Aliyev, Togg'un ikinci arabasının Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

"Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya üzerinden İlham Aliyev'e teşekkür mesajı paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: