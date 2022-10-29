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- Türiye'nin yerli otomobiliyle cumhuriyet coşkusu
Türiye'nin yerli otomobiliyle cumhuriyet coşkusu
- Haber Merkezi
- 29.10.2022 - 15:25
Türkiye'nin uzun yıllardır hayali olan bir proje daha gerçeğe dönüştü.
2018'de başlayan yerli otomobil macerasında büyük gün geldi.
TOGG, bugün Gemlik’teki üretim üssünün faaliyete geçecek olması ile seri üretime başlayacak.
TOGG banttan iniyor
Açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Açılış tarihinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ise ayrı bir önem taşıyor.
30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak
Bu kapsamda Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek TOGG’un en önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı şarj özelliği olacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.
300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak
Yerli otomobil 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
C segment SUV araçlarla rekabet edebilecek
Tüm bu özelliklerinin yanında fiyatının diğer C segment SUV araçlarla rekabet edecek düzeyde olacağı ifade ediliyor.