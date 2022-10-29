Türiye'nin yerli otomobiliyle cumhuriyet coşkusu

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için 2018’de başlayan macerada sona gelindi. TOGG için Gemlik Tesisinde seri üretim bugün başlıyor.

Türkiye'nin uzun yıllardır hayali olan bir proje daha gerçeğe dönüştü.

2018'de başlayan yerli otomobil macerasında büyük gün geldi.

TOGG, bugün Gemlik’teki üretim üssünün faaliyete geçecek olması ile seri üretime başlayacak.

TOGG banttan iniyor

Açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Açılış tarihinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ise ayrı bir önem taşıyor.

30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak

Bu kapsamda Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek TOGG’un en önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı şarj özelliği olacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak

Yerli otomobil 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

C segment SUV araçlarla rekabet edebilecek

Tüm bu özelliklerinin yanında fiyatının diğer C segment SUV araçlarla rekabet edecek düzeyde olacağı ifade ediliyor.