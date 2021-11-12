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    TOGG, C segment sedan model çalışmalarına başladı

    TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalara başladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 11:24
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    TOGG, C segment sedan model çalışmalarına başladı

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, elektrikli otomobil piyayasında söz sahibi olmak için artık gün sayıyor.

    Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, heyecan verici yeni haberler gelmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde 2023'te banttan inmesi beklenen otomobilin, İstanbul Park'taki test sürüşü görüntüleri heyecan yaratmıştı.

    C- SEDAN MODEL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Seri üretimin yapılacağı Gemlik'teki fabrikanın da inşasında büyük ölçüde ilerleme sağlanırken, TOGG'dan heyecanı artıran yeni bir açıklama daha geldi.

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." dedi.

    TOGG, C segment sedan model çalışmalarına başladı #1

    SIRA C-SEDAN MODELİNE GELDİ

    TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı elektrikli modelle karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki C-SUV modeli olacak.

    C-SUV modelinin üretilmesinin ardından, sıra C-Sedan modeline gelecek. Karakaş'ın yaptığı açıklamaya göre, şimdilerde C-Sedan ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. TOGG'un bir sonraki hedefi ise C-Hatchback olacak.

    C-SEDAN

    togg sedan

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