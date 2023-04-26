Togg CEO'su açıkladı! Mayıs sonuna kadar 1000 araç teslim edilecek Togg CEO’su, milli otomobilin teslimatına ilişkin, "Mayıs ayında 1000’in üzerinde teslimat yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İHA

Yerli ve milli otomobil Togg yollara indi.

Togg'un kabine üyesine dağıtılmasının ardından yurdun birçok köşesinde görülmeye başlanılmasıyla ilgiler artıyor.

Teslimat süreci devam eden milli otomobile ilişkin vatandaşın merakları sürüyor.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, teslimat tarihlerine ve adedine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Karakaş, "Mayıs ve Haziran ayında kalitemizden ödün vermeden üretimlerimizi artıracağız. Mayıs ayında 1000’in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

İtalya iddialarına cevap verdi

Togg araçlarının İtalya’dan getirildiği yönünde sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Karakaş, "Togg yurt dışında alım yapmadı. Bunlar fantezi ürünü, bir anlam veremiyorum." diye konuştu.

"Ürettiğimiz araç sayısı 200’ü geçti"

Şuana kadar seri üretim kapsamında 200’ün üzerinde araç üretildiğini belirten Karakaş şu şekilde konuştu:

Geçen sene Mayıs sonunda deneme ve üretime başladık. Regülasyonlar gereği 92 adet testten geçmemiz lazım. Bu süreçte yüzlerce araç ürettik. 23 Mart’a kadar bir çok araç üretip, teste gönderdik, 300’ün üzerinde araç üretmişizdir.



Biz kendimiz 26 tanesiyle test filosu içerisinde ülkemizde dolaşmakta, geri bildirim ve ölçümlerde kullanmıyoruz. Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200’ü geçti.

"Yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceğiz"

Karakaş şu ifadeleri kulllandı: