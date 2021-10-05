TOGG CEO'su açıkladı! Yerli otomobilde seri üretim ne zaman başlayacak?

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG'un seri üretimi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt TOGG Ceo'su Karakaş'tan geldi. Peki yerli otomobilde seri üretim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor.

Akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine temeli atılan fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, milyonların merakla beklediği yerli otomobil TOGG'un seri üretimi için tarih verdi.

Bu gelişmenin ardından yerli otomobilde seri üretimin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki yerli otomobilde seri üretim ne zaman başlayacak? İşte yerli otomobilde son gelişmeler...

YERLİ OTOMOBİLDE SERİ ÜRETİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

TOGG CEO'su Karakaş, yaptığı açıklamada, çarpışma testleri devam eden yerli otomobilin seri üretimine 2022 sonuna doğru başlamayı planladıklarını söyledi.

Karakaş, ayrıca TOGG bünyesine şu an üniversitelerden yeni mezun almadıklarını acak ilerleyen süreçlerde yeni mezun ve stajyer konusunda da alımların olabileceğini sözlerine ekledi.