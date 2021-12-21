TOGG dijital konvoy davetiyesi oluşturma ekranı: 21 Aralık 2021 Dijital Konvoya nereden katılım sağlanır?

Yerli otomobil, 21 Aralık'ta Las Vegas'taki CES Fuarı'na yolculuğa çıkacak. Bu noktada, TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifika oluşturma ekranı konvoya katılmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dijital konvoy davetiye ve sertifika oluşturma ekranı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Yerli otomobil TOGG, 21 Aralık Salı günü saat 18.30'da ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenmek üzere Turkish Cargo uçağına yüklenecek.

Dijital konvoya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, ''21 Aralık Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır, davetiye nasıl oluşturulur?'' sorularına yanıt arıyor.

Yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren TOGG, dijital konvaya katılım sağlamak isteyenler yolunuzacikolsun.com üzerinden katılım sağlayabilir.

Peki 21 Aralık 2021 Dijital Konvoya nasıl katılım sağlanır? TOGG dijital konvoy davetiye ve sertifikası oluşturma ekranı…

TOGG DİJİTAL KONVOY DAVETİYE VE SERTİFİKASI OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

TOGG'un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek.

"www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.

21 ARALIK'TA TAŞINACAK

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TOGG'u Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına "Gururla Taşıyoruz" 21 Aralık'ta, saat 18:30'da, Togg ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de https://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz." denildi.



