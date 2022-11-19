TOGG için yeni adım 2023'te devreye girecek! TOGG ŞarjetTR nedir? Ne için kullanılacak?

TOGG için yeni adım 2023'te devreye girecek! TOGG ŞarjetTR nedir? Ne için kullanılacak?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için yeni bir uygulama devreye giriyor. 1 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek. Peki TOGG ŞarjetTR nedir? Ne için kullanılacak? İşte detaylar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EDPK) tarafından TOGG için yeni bir uygulama geliştirildi.

Bu uygulama için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan isim hakkının patenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da telif hakkının alındığı öğrenildi.

1 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek ve cep telefonlarına indirilecek bu uygulama, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak.

Peki EPDK tarafından geliştirilen TOGG ŞarjetTR uygulaması nedir? Ne için kullanılacak? İşte detaylar...

TOGG ŞarjetTR uygulaması nedir?

TOGG ŞarjetTR uygulaması, TOGG’un yollara çıkmasıyla birlikte aracın yol güzergahında şarj yapabileceği istasyonları gösterecek.

1 Ocak 2023’te devreye alınması planlanan uygulama ile randevu alınabilecek, hızlı ve yavaş şarj seçenekleri olacak.

TOGG Şarjet uygulaması ne işe yarayacak?

Cep telefonlarına indirilecek TOGG ŞarjetTR uygulaması ile vatandaşların seyahat ettiği güzergahta bulunduğu konuma en yakın şarj istasyonunu, uzaklığı, dolu mu boş mu olduğu öğrenilebilecek.

Uygulamada yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de bulunacak. Vatandaşın güzergâhı üzerinde bir elektrikli şarj istasyonunda 15 şarj ünitesi varsa uygulamada bunların hangisinin hızlı şarj istasyonu (DC), hangisinin yavaş şarj (AC) istasyonu olduğu ve boş doluluk oranları gösterilecek. Hızlı şarj, yavaş şarja göre daha pahalı olabilecek.