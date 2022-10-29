Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
389.061
2.70%
BTXN Coin
10.69
0.75%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C
    Togg ile Devrim yan yana

    Togg ile Devrim yan yana

    Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı için geri sayım sürerken, yerli otomobilin sosyal medya hesabından, Devrim otomobili ve Togg'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

    İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak.

    Togg resmi hesabı Devrim otomobili ve Togg'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

    Devrim otomobili ve Togg yan yana

    Fotoğrafta 1961 model Devrim otomobiliyle 2022 model Togg yan yana gözüküyor.

    Devrim, 29 Ekim 1961 sabahı Türk Milleti ile buluşmuştu.Togg ise yine bir 29 Ekim'de bugün Türk Milleti ile buluşacak.

    "Dün, bugün, gelecek"

    Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. "Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik." açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

    Togg ile Devrim yan yana #1

    TOGG'un renkleri belli oldu VİDEO

    Togg ile Devrim yan yana #2

    Togg ile Devrim yan yana #3

    Togg ile Devrim yan yana #4

    Togg ile Devrim yan yana #5

    Togg ile Devrim yan yana #6

    Togg ile Devrim yan yana #7

    Togg ile Devrim yan yana #8


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    'Dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım
    3. Sayfa

    'Dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis olduğunu anlamadım

    Dünya’nın en büyük havalimanı’nda Paşa Döner en büyük şubesini açtı
    Advertorial

    Dünya’nın en büyük havalimanı’nda Paşa Döner en büyük şubesini açtı

    Görüş Bildir