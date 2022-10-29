Togg ile Devrim yan yana

Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı için geri sayım sürerken, yerli otomobilin sosyal medya hesabından, Devrim otomobili ve Togg'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak.

Togg resmi hesabı Devrim otomobili ve Togg'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Devrim otomobili ve Togg yan yana

Fotoğrafta 1961 model Devrim otomobiliyle 2022 model Togg yan yana gözüküyor.

Devrim, 29 Ekim 1961 sabahı Türk Milleti ile buluşmuştu.Togg ise yine bir 29 Ekim'de bugün Türk Milleti ile buluşacak.

"Dün, bugün, gelecek"

Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. "Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik." açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

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