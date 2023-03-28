TOGG önce siparişi sona erdi! T10X için 177 bin 467 ön sipariş alındı Yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için ön sipariş süreci dolarken 177 bin 467 ön sipariş alındı. Kura çekimi 29 Mart günü Togg'un sosyal medya hesabında yapılacak.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi görmeye devam ediyor.

Ön siparişleri alınan araçlar için farklı şehirlere deneyim merkezleri kuruldu.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Büyük ilgi gören Togg ilk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş aldı, 7 günde ise 100 bin ön siparişe ulaştı.

Sayısı yükseltildi

Bunun üzerine Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını açıkladı.

2023 yılı toplam T10X teslimat adetinin ise 20 binden 23 bine yükseltildiği belirtildi.

Öte yandan 28 Mart olan çekiliş ise bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

177 bin 467 ön sipariş alındı

Yerli ve milli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için ön sipariş sonlandı.

Togg için 177 bin 467 ön sipariş alındı.

Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti.

O tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.

Sipariş süreci

Ön siparişe açıldığı ilk dakikadan bu yana büyük bir ilgi gören Togg'un elde ettiği ön sipariş rakamları şu şekilde:

İlk 4 saat: 7 bin 734

İlk 24 saat: 22 bin 150

İlk 3 gün: 41 bin

İlk 7 gün: 100 bin

Son gün: 177 bin 467 bin

Ön sipariş sonrasındaki süreç

60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

Yerli otomobil TOGG farklı renk seçenekleri sunuyor...