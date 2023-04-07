Togg T10X sevkiyatları devam ediyor Türkiye’nin otomobili Togg’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü’nden sevkiyatı devam ediyor. Onlarca T10X, sahibine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım heyecanlandırdı.

İHA

Türkiye'nin gururu, yollarda…

Yerli ve milli otomobil Togg T10X’in sevkiyatı sürüyor.

Onlarca Togg, sahiplerine gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü’nden ilk sevkiyatı yapılan akıllı cihazlardan, bugün onlarcası daha sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Togg’un sosyal medya hesabından sevkiyata dair görüntüler paylaşıldı.

"Bizi izlemeye devam edin"

İzleyenleri heyecanlandıran videoya “Togg Teknoloji Kampüsü’müzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.” notu düşüldü.

Otomobillerin, tırlara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görüldü.

Teslimat noktaları

Bu yıl için üretilen 28 bin adet Togg T10X'un 20 bin adedi, doğrudan kullanıcılara teslim edecek.

Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak belirlendi.

Ön sipariş bedelleri iade edildi

Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini de tamamladı.