Togg T10X sevkiyatları devam ediyor

Türkiye'nin gururu, yollarda…
Yerli ve milli otomobil Togg T10X’in sevkiyatı sürüyor.
Onlarca Togg, sahiplerine gidiyor
Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü’nden ilk sevkiyatı yapılan akıllı cihazlardan, bugün onlarcası daha sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktı.
Togg’un sosyal medya hesabından sevkiyata dair görüntüler paylaşıldı.
"Bizi izlemeye devam edin"
İzleyenleri heyecanlandıran videoya “Togg Teknoloji Kampüsü’müzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.” notu düşüldü.
Otomobillerin, tırlara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görüldü.
Teslimat noktaları
Bu yıl için üretilen 28 bin adet Togg T10X'un 20 bin adedi, doğrudan kullanıcılara teslim edecek.
Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak belirlendi.
Ön sipariş bedelleri iade edildi
Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini de tamamladı.