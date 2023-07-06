Togg, TBB'nin hizmet aracı oldu Yerli otomobil Togg, Türkiye Belediyeler Birliği'ne yeni hizmet aracı olarak teslim edildi. Aracın plakası, yurttaki tüm belediyeleri temsil edecek şekilde "06 TBB 81" olarak belirlendi.

DHA Yerli otomobil Togg göğüs kabartmaya devam ediyor... Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Ankara'daki hizmet binasına getirildi. Yeni hizmet aracı olarak kullanılacak Togg, 'Anadolu Ateşi' adı verilen kırmızı renkte tercih edildi. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki otomobil fabrikasında üretilen ve sıfır karbon emisyonuna sahip olan elektrikli araca, TBB'nin hizmet binasındaki güneş panelleriyle üretilen elektrik, güç verecek. Plakası tüm belediyeleri temsil edecek TBB'nin araç filosuna dahil edilen Togg'un plakası, Türkiye'nin 81 ilindeki bin 391 belediyeyi çağrıştıracak şekilde '06 TBB 81' olarak belirlendi. "Togg ile birlikte yeni bir dönemin kapısı aralandı" TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yeni hizmet aracını teslim alarak incelemelerde bulundu. Togg'un devrim niteliğinde teknolojileri barındırdığını vurgulayan Baraçlı, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu, ülkemizin endüstriyel gücü ve mühendislerimizin başarısı sayesinde sürdürülebilir gelecek için Togg ile birlikte yeni bir dönemin kapısı aralandı." dedi. Yerel yönetimlerin tüm hizmet sahalarında fosil yakıtlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesiyle ilgili birçok projenin yürütüldüğüne değinen Baraçlı, Togg'un sürdürülebilir şehirler yolculuğuna ivme kazandıracağını belirtti.