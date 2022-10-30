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- Togg Twitter'da ABD ve Brezilya gündemine girdi
Togg Twitter'da ABD ve Brezilya gündemine girdi
- Haber Merkezi
- 30.10.2022 - 14:49
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu.
Cumhuriyetin ilanının 99. yılı yerli otomobil Togg'un seri üretileceği fabfika ile taçlandırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde hizmete açtığı fabrikada çarklar dönmeye başladı.
Büyük bir coşku ile üretime başlayan fabrika Türkiye'de gündemin ilk sırasında.
Türkiye'nin gururu olacak Togg, tasarımı ve teknolojik altyapısı ile elektrikli otomobil sektörünün hızla ilerlediği bu günlerde dünyada da ilgi uyandırdı.
ABD ve Brezilya'da TT oldu
Özellikle sosyal medyada ABD ve Brezilya gündelerinde dikkat çeken Togg'un tasarımı beğeni topladı.
İki büyük ülkede Twitter gündeminde TT olan Togg'un, dünya pazarına girip giremeyeceği merak edilirken, bu yönde olumlu görüşün ağır bastığı görüldü.
Love Turkiye etiketi altında yorumlar yapan ABD ve Brezilyalı kullanıcılar Togg'un fotoğraflarını da kullanmayı ihmal etmedi.