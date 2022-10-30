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Togg Twitter'da ABD ve Brezilya gündemine girdi

Togg Twitter'da ABD ve Brezilya gündemine girdi

Türkiye'de büyük coşku ile fabrikası açılan Togg, dünyada da dikkat çekerken ABD ve Brezilya Twitter gündeminde TT oldu.