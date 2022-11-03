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    TOGG'a binen Fulya Öztürk'ün tepkileri viral oldu

    Mustafa Varank eşliğinde TOGG'un sürüşünü deneyimleyen CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün tepkileri abartılı bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:30
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    TOGG'a binen Fulya Öztürk'ün tepkileri viral oldu

    Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG için nefesler tutuldu.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'da seri üretim başlarken, Türk vatandaşları araçların satışa sunulacağı günü bekliyor.

    Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

    Sürüşe, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de katıldı.

    Öztürk'ün tepkilerine yorum yağdı

    Bursa'da gerçekleşen deneme sürüşünde şoför koltuğuna Bakan Varank geçerken, Fulya Öztürk de araçtaki yerini aldı.

    Büyük bir heyecanla aracı deneyimleyen Fulya Öztürk'ün tepkileri viral oldu.

    TOGG'a binen Fulya Öztürk'ün tepkileri viral oldu ViDEO

    "İnanamıyorum şaka mı...."

    Mustafa Varank'ın hızı yükseltmesinin ardından Fulya Öztürk, " İnanamıyorum şaka mı? Biz biraz önce ne yaşadık." şeklinde bir tepki verdi.

    Fulya Öztürk'ün tepkisi sosyal medyada çok konuşulurken, bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

    TOGG a binen Fulya Öztürk ün tepkileri viral oldu #1

    TOGG a binen Fulya Öztürk ün tepkileri viral oldu #2


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