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    TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) üretimden sorumlu isim, Honda'dan transfer edilen Murat Akdaş oldu.
    • AA
    • 21.09.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:54
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    TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi

    Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretiminde başa tecrübeli bir isim getirildi

    TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi.

    Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

    MURAT AKDAŞ'IN MESLEKİ KARİYERİ

    Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

    Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

    TOGG da üretimin başına Murat Akdaş geldi #1

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