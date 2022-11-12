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    Togg'dan ön sipariş bilgisi: Şubat ayında başlıyor

    Togg'dan ön sipariş bilgisi: Şubat ayında başlıyor

    Togg yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığını belirtip, alınacak ön siparişler için tarih verdi.
    • 12.11.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 15:24
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    Türkiye 60 yıllık hayaline kavuştu.

    Cumhuriyetin ilanının 99. yılı yerli otomobil Togg'un seri üretileceği fabrika ile taçlandırıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde hizmete açtığı fabrikada çarklar dönmeye başladı.

    Siparişleri alınmaya başlanayan yerli üretim otomobili hakkında olumlu ve olumsuz birçok yorum yapılıyor.

    "Açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi rica ederiz"

    Yerli otomobilin ön siparişleri hakkında açıklama yapan şirket kendi sayfasında "Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz." dedi.

    Yerli üretim otomobili Togg'un sayfasında yapılan açıklamaya göre;

    "Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibariyle başlatacağımız USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

    Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

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