TOGG'dan yeni test görüntüleri

Yerli otomobil TOGG, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.

2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçeceği açıklanan yerli otomobil TOGG’un fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla sürerken test aşaması da son sürat devam ediyor.

Son olarak İstanbul Park'ta piste çıkan TOGG 0'dan 100 km hıza yalnızca 4,8 saniyede ulaşmış ve büyük heyecan oluşturmuştu.

TOGG'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER: BAŞARIYLA GEÇTİ

Son olarak Türkiye'nin merakla seri üretim bandından çıkmasını beklediği yerli ve milli otomobiline ait yeni görüntüler paylaşıldı.

TOGG, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.

"TESTLERİMİZ PLANLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR"

TOGG'dan yapılan açıklamada, ''Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.'' denildi.

Yerli otomobil şasi prototipi yol testi

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİL HAMLESİ

Öte yandan Türkiye’de birçok büyük otomobil firmasının fabrikaları bulunuyor.

Piyasayı değiştirmek ve piyasanın büyüklerine rakip olmak için yerli araba üretimi için start verilmişti. Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerli kuruluşlarla birlikte girişime başlandı.

Türkiye’nin ilk arabasının elektrikli olması kararı verildi ve sadece Türkiye piyasasına değil, başta Avrupa olmak üzere Asya piyasasına da girmek istedikleri belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TANITTI

Elektrikli yerli otomobil TOGG 2022 yılında asfaltta yerini alması bekleniyor. Otomobilin tanıtımı 27 Aralık 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması adıyla gerçekleşen tanıtımda C-Suv C-Sedan modelleri ilk kez tanıtılmıştı.

Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olduğu belirtilen TOGG, ileriki yıllarda model sayısını 5’e çıkartmayı planlıyor. Proje 15 yıllık bir planlamayı içeriyor.