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    TOGG'dan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni video

    TOGG, yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni bir video paylaştı.
    • AA
    • 31.10.2021 - 22:02
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    TOGG'dan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni video

    Türkiye yerli ve milli üretim otomobiline kilitlendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye hediye edilen büyük projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Bir yandan Gemlik'teki seri üretim yapılacak fabrika yükselirken, üretilecek araçlarla ilgili yeni bilgiler de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından sık sık paylaşılıyor.

    TOGG'dan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni video VİDEO

    "YOLCULUĞUMUZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

    Bu kapsamda TOGG'un resmi Twitter hesabından çalışmalarla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.

    Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, “Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

    TOGG dan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni video #1

    TOGG dan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni video #2

    TOGG dan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni video #3

    TOGG dan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni video #4

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