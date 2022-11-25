TOGG'un açılımı: TOGG ne demek, neyin kısaltmasıdır? TOGG logosunun anlamı

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, milyonların gözbebeği... Peki TOGG ne demek? TOGG açılımı nedir, ne anlama gelir? İşte TOGG markasının anlamı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin ilk yerli ve milli imkanlarla üretilen otomobili TOGG, görücüye çıktı.

2017 yılının Kasım ayında adımları atılan projede sona gelindi, seri üretim için sayılı günler kaldı.

Gemlik'teki fabrikanın açılışı ile birlikte dünyanın gözü kulağı TOGG'a çevrilirken, deneyim merkezleri de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Öte yandan TOGG kelimesinin anlamı da merak ediliyor. Elektrikli yerli otomobilin markası TOGG neyin kısaltması, ne anlama geliyor, TOGG ne demek araştırılıyor.

Peki TOGG açılımı nedir? İşte anlamı...

TOGG açılımı nedir

TOGG Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kısatlmasıdır.

Türkiye’de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017’de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

TOGG logosunun anlamı

TOGG logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde bir araya gelerek; Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor.

Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı; bugünün ve yarının kesişim noktasını temsil ediyor.