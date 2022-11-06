Togg'un en beğenilen rengi belli oldu

Togg'un en beğenilen rengi belli oldu

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası Togg ile gerçek olurken, yerli otomobilin en beğenilen rengi "Kapadokya" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un, seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında yapıldı.

İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

Mart 2023'te yollarda olacak

Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak Togg için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023 olarak bildirildi.

Togg'un en beğenilen rengi belli oldu

6 farklı renkte üretilecek

Öte yandan Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Yeşil de renklere eklenecek

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeşil renginin de üretilmesini istedi.

En beğenilen rengi belirlemek için bir anket yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Togg, en beğenilen rengi belirlemek için bir anket yayınladı. Ankette ise "Türkiye’nin renkleri Togg’a bir başka yakıştı. Sizin favori Togg renginiz hangisi?" notuna yer verildi.

En beğenilen renk: Kapadokya

Anket sonuçları ise bugün Togg'un resmi sitesinden açıklandı. Yerli otomobilin en beğenilen rengi "Kapadokya" oldu.

Togg, anket sonuçlarını, şu ifadelere yer vererek duyurdu:

"Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz."