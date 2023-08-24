Togg'un fabrikasından özel görüntüler: Hakkı Alkan canlı yayında anlattı Togg'un Gemlik'te bulunan fabrikasını gezen Hakkı Aldan gördüklerini Ensonhaber canlı yayınında anlattı. Alkan, fabrikanın olmadığını iddia edenlere sert tepki gösterirken "Onları bir hafta götürüp çalıştırsak sonunda yine bu fabrika yok diyecekler" dedi.

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Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg; görünüşü, duruşu, tutuşu, her aşamasıyla görenleri adeta hayran bıraktırıyor.

Yıllar bu anı bekleyenler, kaputu bile öpüyor.

Hatta Togg’u görüp, ağlayan da oldu.

Togg'un varlığını kabul etmediler

Ama bir güruh ise Togg'un varlığını hiç bir şekilde kabul etmedi.

Üretilen onca araca araca, onlarca fabrika gezisine rağmen otomobillerin İtalya'dan getirildiğine dair birçok asılsız iddia yıllardır konuşulmakta.

Togg'un fabrikasından özel görüntüler

Bu iddialara karşılık ise Togg'un fabrikasından en özel görüntüler Ensonhaber canlı yayınında vatandaşlara aktarıldı.

İçerik Üretici Hakkı Alkan, Togg fabrikasında gezdi ve yaşadıklarını anlattı.

"O fabrikayı yapanlara inanmadılar, seçilmiş kişilere inanmadılar"

Hakkı Alkan konuşmasında şunları kaydetti:

Bütün fabrikayı gezdik. Togg CEO’su Gürcan Bey bize eşlik etti. En başından en sonuna kadar bütün süreçleri gördük. Şaşeden tutun bataryaların yerleştirilmesi, lastikler, yürüyen aksamlar bütün hepsini gördük. Sosyal medyaya attık bu görüntüleri inanılmaz pozitif bir geldi oradan. Bunu biz yapamayız demek çok büyük bir eksiklik. O fabrikayı yapanlara inanmadılar, seçilmiş kişilere inanmadılar. Kalbin kararması varya bu arkadaşlarda bunun olduğunu düşünüyorum. Bugün Türk mühendislerinin nasıl bir başarı elde ettiğini ben orada gördüm.

"3 dakika bir Togg’un üretilmesi hedef"

Milyon metrekarelik bir fabrikadan bahsediyorum. Kısım kısım iyileştirmeler sayesinde 3 dakika bir Togg’un üretilmesi hedef. Bugün resmen ufkum açıldı. Artık bunları görmezden gelelim.

"Ocak ayında yeni bir model gelecek"

Ocak ayında yeni bir model gelecek. Togg Europe diye bir şekitimiz var. Doğaya zarar vermeden hidrojenle çalışan bir araç üretilmesi planlanıyor ihracat için. Bir İtalya’dan getiriliyor diyenlere bakın bir de yapılanlara bu defterleri kapatın. Bana Togg çıkmadı çok üzüldüm, ikinci ellere bakıyorum. Bana 2024’ün mayıs ayına kadar sabredersen çok rahat bir şekilde ulaşabileceksin Togg’a dediler. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliğinde örnek olarak gösterilen bir şirketimiz var artık.

"Bir hafta götürüp çalıştırsak sonunda yine bu fabrika yok diyecekler"