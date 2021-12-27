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    Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg), Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
    • AA
    • 27.12.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 16:16
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    Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor

    Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.

    Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.

    Gemlik Tesisi'nin inşaatında hızla sona yaklaşılırken, boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandı.

    "ÜLKEMİZDE VE AVRUPA'DA PAZARA ÇIKMASINA YAKLAŞTIK"

    TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Akılla kalbi, doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla teknolojiyi birleştiren markamız TOGG'un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV'un, önce ülkemizde ardından da Avrupa'da pazara çıkmasına yaklaştık." dedi.

    "2022 SONUNDA İLK SERİ ÜRETİM ARACIMIZI BANTTAN İNDİRECEĞİZ"

    Karakaş, Gemlik'teki fabrika ile ilgili "Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde satışlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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