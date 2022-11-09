Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Bir otomobilden fazlası olarak nitelendirilen Togg'un deneyim merkezi, İstanbul'da açıldı. Kullanıcılar, yerli otomobili yakından görüp dijital özelliklerini inceleme fırsatı bulacak.

Türkiye, otomotiv sektöründe 'Ben de varım.' dedi.

Ülkemizin otomobili Togg'un üretim üssü olan Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında yapıldı.

Açılışta, Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli seri üretim bandından indirilirken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

İlk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı

Türkiye'nin gururu Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı.

7 bölgede kurulacak 20 deneyim merkezinde, kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyebilecek.

Sadece simülasyon olmayacak

Deneyim merkezinde, kullanıcıları, Togg'da olduğu gibi dijital ekranların olduğu kokpit bölümü karşılayacak.

Kullanıcılar, geldiklerinde sadece simülasyonla değil, Togg'u canlı canlı görme fırsatına da sahip olacak.