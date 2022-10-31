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    Togg'un seri üretim bandından yeni görüntüler

    Togg'un seri üretim bandından yeni görüntüler

    Togg'un Gemlik'te açılışı yapılan fabrikasındaki üretim aşamalarını gösteren etkileyici bir video paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:18
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    Türkiye 60 yıllık hayaline kavuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşasına başlanan seri üretim fabrikası açıldı.

    Üretim bandından yeni görüntüler

    29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı taçlandıran açılışın yankıları hala sürerken Togg resmi Twitter hesabından seri üretim bandından görüntüler paylaşıldı.

    Akıllı cihaz olarak tanımlanan elektrikli otomobil Togg'un Gemlik'teki teknoloji üssü özenli bir kurguyla tanıtıldı.

    Göz kamaştıran teknoloji harikası üretim aşamaları etkileyici görseller eşliğinde verilirken, çevreye olan duyarlılığına da dikkat çekildi.

    Togg'un seri üretim bandından yeni görüntüler VİDEO

    Togg un seri üretim bandından yeni görüntüler #1

    Togg un seri üretim bandından yeni görüntüler #2

    Togg un seri üretim bandından yeni görüntüler #3


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