Togg’un tanıtımının hemen ardından Düzce'de Elektrikli Araçlar Teknoloji Bölümü hayata geçirildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı "Bu araçların bakım işlerini bu öğrencilerimiz yapacak" dedi.

Türkiye'nin 60 yıllık hasreti sona erdi.

Yerli ve milli otomobil TOGG'un seri şekilde üretileceği fabrika faaliyete başladı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açtı.

Cumhurbaşkanı'nın banttan inen ilk aracın direksiyonuna geçtiği törende TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkacağı açıklandı.

Togg'un tanıtılmasıyla birlikte Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Togg'un ustaları Düzce'de yetişecek

Togg’un servis, bakım, arıza gibi işleri ile ilgilenecek olan ustalar Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yetişecek.

Bunun için kurulan Elektrikli Araçlar Teknoloji Dalı’nı öğrenciler tercih edebilecek.

"Araçların üretim, servis işlerini öğrencilerimiz yapacak"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, "Biz de hazırız. Elektrikli Araçlar devrimi başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Düzce Fatih MTAL bünyesinde, Bakanlığımızın onayıyla açtığımız Elektrikli Araçlar Teknolojisi Dalı'nda eğitimler başladı. Önce meslek dersi öğretmenlerimiz uzman firmalardan eğitimlerini aldı, sonra 30 öğrencimiz bu alana yerleşerek eğitimlere başladı. Togg'la birlikte birçok firma ülkemizde elektrikli araç satacak. Bu araçların üretim, servis, bakım işlerini bu öğrencilerimiz yapacak. Togg ülkemize hayırlı olsun." dedi.



