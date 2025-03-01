Togg'un yavru ortağı, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal 'zorda'

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Müslümanlar için büyük manevi değere sahip Ramazan ayı, bu gece yapılan ilk sahurla başladı. Tüm İslam âlemi, bolluğun, paylaşmanın ve sabrın simgesi olan bu kutsal ayın ilk orucunu tutarken, iş dünyasından da Ramazan’a yönelik mesajlar gelmeye başladı.

Bu kapsamda, Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayının önemini vurgulayan bir tebrik mesajı yayımlayarak çalışanlarına ve tüm Müslümanlara hayırlı bir ay diledi. Güler’in mesajı, şirket çalışanları ve kamuoyu tarafından olumlu karşılanırken, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın bu mesaj karşısındaki tepkisi dikkat çekti.

CEM KÖKSAL: "70 YILLIK TARİHİMİZDE RAMAZAN KUTLAMASI YOK"

Vestel CEO’su Ergün Güler, çalışanlarına hitaben yazdığı mesajında, “Değerli ailem” diyerek başladığı ifadelerini, “Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum” sözleriyle tamamladı. Ancak, Zorlu Holding’in üst düzey yöneticisi Cem Köksal, bu kutlama mesajına karşılık olarak tüm çalışanların görebileceği şekilde yaptığı paylaşımda, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Cem Köksal’ın açıklamaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle sosyal medya platformlarında tepkiler hızla büyümeye başladı. Köksal’ın ifadelerine yönelik eleştiriler, Zorlu Holding bünyesindeki markalara yönelik boykot çağrılarına dönüşmüş durumda.

TOGG DA TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Köksal’ın sözleri, Zorlu Holding’in tüketici nezdinde güçlü bir konumda olan markalarını da etkilemiş görünüyor. Tepkilerin, holdingin iştirakleri arasında yer alan yerli otomobil projesi Togg’a da sıçradığı gözlemleniyor. Bilindiği üzere Zorlu Holding, Türkiye’nin milli otomobil girişimi olan Togg’un önemli ortaklarından biri konumunda ve CEO Cem Köksal da bu projede aktif bir rol üstleniyor.

ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ

Cem Köksal, kamuoyundan gelen yoğun tepkilere ve boykot çağrılarına rağmen özür dilemekte direniyor.

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DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARDAN RAMAZAN MESAJLARI

Apple CEO’su Tim Cook’tan Ramazan Mesajı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla Müslüman topluluklara hitaben bir mesaj yayımladı. Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya genelinde oruç tutan herkesin Ramazan ayı mübarek olsun!” ifadelerini kullanarak, bu özel aya duyduğu saygıyı dile getirdi.

Golden State Warriors’dan Müslüman Taraftarlarına Tebrik

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve NBA’in en başarılı takımlarından biri olarak kabul edilen Golden State Warriors, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kulüp, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ramazan ayı mübarek olsun” ifadelerine yer vererek, Müslüman taraftarlarına iyi dileklerini iletti.

FC Bayern Münih’ten Anlamlı Paylaşım

Almanya’nın köklü futbol kulüplerinden biri olan Bayern Münih, Ramazan ayının başlamasını sosyal medya hesaplarından kutladı. Kulüp, yaptığı açıklamada, “Dünya genelindeki tüm FC Bayern taraftarlarının Ramazan ayı mübarek olsun!” ifadeleriyle, Müslüman futbolseverlere hitap etti.