TOGG'un yeni logosu ne anlama geliyor? İşte yerli otomobil TOGG'un yeni logosu ve anlamı

TOGG'un yeni logosu ne anlama geliyor? İşte yerli otomobil TOGG'un yeni logosu ve anlamı

Yerli otomobil TOGG'un yeni logosu, bugün tanıtıldı. Batarya ve çip krizine takılmayacağı ifade edilen TOGG'un ambleminin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki TOGG'un yeni logosunun anlamı nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrikli otomobil piyasasında yerini almak üzere tasarımı ve geliştirme çalışmaları devam eden TOGG'un tanıtım çalışmaları da devam ediyor.

2023 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobil TOGG'un büyük bir merakla beklenen logo tasarımı da tamamlandı ve 18 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabı üzerinden 'YenilikSimdi' hashtagi ile yapılan paylaşımın ardından TOGG'un logosunun ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Peki TOGG yeni logosu ne anlama geliyor? TOGG ambleminin anlamı nedir? İşte yerli otomobil TOGG'un yeni logosu...

TOGG YENİ LOGO ANLAMI NEDİR?

Yerli otomobil TOGG'un logosu, Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası açıklamasıyla paylaşıldı.

TOGG'un sosyal medya hesabından açıklanan logonun, parantezi andırır bir biçimde olmasının yanında duyuru videosundaki parantez içi terimlerde, "Akıl-Kalp, İnsan-Teknoloji, Doğu-Batı, Birlik-Çokluk, Bilim-Sanat" vurguları yapıldı.

İLK OTOMOBİL 2022'DE BANTTAN İNECEK

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikasının kurulma çalışmaları devam eden TOGG, logoyla birlikte kurumsal kimliğini de kazandı.

İlk otomobilin 2022 yılında banttan inmesi bekleniyor.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG’un seri üretimine 2022'de geçileceği için şu an fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Bununla birlikte TOGG'un pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor. Şu anda bir ödeme veya erken sipariş gibi bir durum da söz konusu değil.