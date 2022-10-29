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Togg paylaştı: İki yeni model daha geliyor
Togg'un Gemlik'teki fabrikanın açılış töreni gerçekleştirilirken Togg, C-Sedan ve C-X Coupe modellerini ilk kez paylaştı.
- 29.10.2022 - 19:25
- Güncelleme : 29.10.2022 - 19:35
Türkiye'nin uzun yıllardır hayali olan bir proje daha gerçeğe dönüştü.
2018'de başlayan yerli otomobil macerasında büyük gün geldi.
Togg, bugün Gemlik’teki üretim üssünün faaliyete geçecek olması ile seri üretime başlayacak.
2 yeni modelin görüntüsü ilk kez paylaşıldı
Öte yandan Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.
Togg, 2 yeni modelin daha görüntüsünü ilk kez paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, C-Sedan ve C-X Coupe modelleri yer aldı.
Togg'un paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadeleri kullanıldı.