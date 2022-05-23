Tokat Havalimanı'na yoğun ilgi: 37 günde 10 bin yolcu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 1,5 ay önce açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart’ta açılışı yapılan Yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanından İstanbul’a günlük karşılıklı olarak tek uçak seferi yapılıyor. Tam kapasite ile yapılan seferler nedeni ile bilet bulmakta zorluk yaşayan vatandaşlar THY’den, özel firmalardan ek uçak seferi konulmasını bekliyor.

264 sefer gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından alınan istatistiklere göre; Tokat Havalimanında 37 günde 9 bin 979 yolcu, 264 uçak trafiği gerçekleşti.

İHA'ya göre, Nisan ayında, Tokat Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 217’ye ulaşırken iç hat yolcu trafiği 7.831 oldu. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 82 ton olarak gerçekleşti.



