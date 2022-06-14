Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde kahramanca savaş veren Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök (28), şehit düştü.

Taciz ateşi sonucunda şehit olan uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Tokat Havalimanı'nda karşılanan şehidin cenazesi, Erbaa ilçe merkezine getirildi.

Şehide son görev

Öğle namazını müteakiben Erbaa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına şehidin babası Zülfü Gök, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Sosyal, milletvekilleri başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kılındırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Tosunlar köyü mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan yüzlerce kişi tekbirler getirip, dualar etti.

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök'e veda VİDEO



Düğünü olacaktı

Şehidin nişanlısı Kübra Özyurt, düğünlerini göremediği eşinin tabutuna son kez sarılıp gözyaşları döktü.

İHA'nın aktardığına göre şehit Gök'ün, 23 Temmuz'da izne ayrılarak ağustos ayının başında evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.