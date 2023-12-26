Tokat şehidini uğurladı! Şehidin anne ve babasının feryatları yürekleri dağladı Kuzey Irak'ta şehit düşen yavruları Er Yasin Karaca'nın cenazesini Tokat'ta karşılayan Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin tabuta sarılarak feryat ettiği anlar yürekleri dağlarken şehit Karaca, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

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ensonhaber.com

Türkiye yasta...

12 vatan evladı, hain terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla toprağa düştü.

Ülkenin dört bir yanına da adeta ateş düştü...

Şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için terör hedefleri yerle bir edilirken bir yandan da kahramanlar son yolculuklarına uğurlanıyor.

Bu kapsamda Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan 6 asker, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit Er Yasin Karaca baba ocağında karşılandı

23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı da Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Er Yasin Karaca’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.

Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Karaca'nın cenazesini, Tokat Havalimanı'nda ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehit annesinin 'yavrum' feryadı kulaklara kazındı

Resmi karşılama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağlarken şehit annesinin 'Yavrum' haykırışları yürekleri parçaladı.

Törenin ardından kahraman şehit Karaca'nın naaşı, resmi törenin ardından Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde doğru yola çıktı.

Köyünde tekbirlerle defnedildi

Şehit Karaca'nın cenaze namazı bugün öğle namazında memleketi Ormandibi köyünde kılındı.

Cenazenin ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak götürüldü.

Tokat'ın çeşitli ilçelerinden cenazeye gelen kalabalık bir katılımcı topluluğu şehidini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşları sel oldu.

23 yaşında canını vatanına feda eden Karaca, tekbirler eşliğinde toprağa verildi.