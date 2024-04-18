Tokat ve çevresinde hissedilen deprem oldu AFAD, Tokat Sulusaray'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

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ensonhaber.com

Türkiye depremle bir kez daha yüzleşti...

İç Anadolu ve Karadeniz'i etkileyen bir deprem yaşandı.

5,6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Samsun başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem Samsun, Çorum, Kayseri, Yozgat, Nevşehir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Tokat dün gece de sallanmıştı

Tokat'ta gece saatlerinde de 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşanmış, bölgede okullar bugün tatil edilmişti.

Saat 18.11'de yaşanan sarsıntının ardından 18.31'de 3,5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

"Konutlarda sıkıntı olduğunu aldık"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sulusaray'da konutlarda sıkıntı olduğunu aldık" dedi.